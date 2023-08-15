«نحن في قلب الرئيس».. كيف يرى أهالي مطروح اهتمام الدولة بالمحافظة؟

الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها محافظة مطروح، والاهتمام الكبير بها من جانب الدولة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوبلت بترحاب كبير من سكان المحافظة الساحلية، بعد أن غيّرت الخطة التنموية الشاملة التي وضعتها الدولة، وجه الحياة في المحافظة، في مختلف المجالات «اقتصاديا، وصحيا، وتعليميا، واستثماريا، وسياحيا، وثقافيا، وسكنيا».

إشادات أهالي مطروح

أهالي وقبائل مطروح، تحدّثوا عن الآثار الواضحة للمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة، والتي ارتقت بجودة حياتهم، «المحافظة تعيش حالة من التطوير الحقيقي في مختلف المجالات، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي»، حسب ما قال العمدة جمعة بدر، شيخ قبائل مطروح.

لم يغفل «بدر» ما شهدته مدينة العلمين الجديد من مشروعات قومية وضعتها على خارطة السياحة العالمية، مؤكدا أنّ مردود التطوير انعكس على المواطنين بشكل إيجابي، خاصة أنّ «مطروح» كانت محافظة مجهولة قبل ثورة 30 يونيو، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد اكتشافها، وأصبح العالم أجمع يشير إلى ما حدث في مطروح بالبنان، بعد النقلة الكبرى التي شهدتها المحافظة.

«نحن على يقين أنّنا في قلب الرئيس السيسي».. قال «شيخ قبائل مطروح»، مشيرا إلى أنّ الرئيس السيسي أوفى بما وعد به تجاه المحافظة، من تطوير في المرافق والخدمات وتنفيذ المشروعات القومية، ما يؤكد أنّ مطروح هي مستقبل الاستثمار في مصر.

الشيخ خير الله مفتاح رحيل، شيخ قبيلة الحدادي بسيدي براني، تحدّث عن اهتمام الرئيس السيسي الكبير، بالجزء الغربي من أرض مصر، حيث جرى إنجاز مشروعات قومية كبرى، بينها إنشاء وافتتاح أكبر محطات لتحلية مياه الشرب في المحافظة، لخدمة أهالي البادية في القرى والنجوع، وكذلك إطلاق التيار الكهربائي في كل التجمعات الصحراوية المحرومة.

أما عمران أمبيوة، عمدة قبيلة القناشات، فأكد أنّ أهالي المحافظة يسجلون تقديرهم للرئيس السيسي، الذي أولى اهتمامًا خاصا بالمناطق الحدودية، وبينها مطروح، لتكون قاطرة التنمية ومستقبل الاستثمار، حيث جرى تنفيذ أكبر شبكة طرق وتطوير، ومنها طريق «الإسكندرية - مطروح»، وتنفيذ مشروع محور الضبعة، وطريق سيوة الواحات، ليخلق فرص عمل جديدة وإقامة مشروعات تنموية خلال السنوات المقبلة تعود بالنفع على قاطني الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أنّ ميناء جرجوب بمدينة النجيلة، واحدا من أهم المشروعات القومية غرب البلاد، الذي سيخلق فرص عمل واعدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية ومناطق لوجستية.