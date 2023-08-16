شروط واجب توافرها للقبول في سكن المدن الجامعية بجامعة القاهرة

توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سكنا للطلاب المغتربين والذين يلتحقون بكليات خارج محافظاتهم، تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم، وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، يريد الطلاب معرفة شروط الالتحاق بالسكن الجامعي.

وحددت المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة الشروط الواجب توافرها في الطالب الملتحق بجامعة القاهرة للموافقة على تسكينه بالمدينة الجامعية.

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء شروط السكن بالمدينة الجامعية التابعة لـ جامعة القاهرة.

شروط السكن بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة

- أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى.

- أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس، ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافي أو منح مالية.

-ألا يكون الطالب محكوم عليه عليه بعقوبات تأديبية من المنصوص عليها في قانون الجامعات.

اللياقة الصحية شرط أساسي للسكن بالمدينة الجامعية

- ألا يكون وقع عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية.

- ألا يكون قد تم إنهاء إقامته من المدن الجامعية لعدم سداده الرسوم.

- أن يكون لائقا صحيا

-ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.

- ألا يكون الطالب متزوجا ويستثنى من ذلك الوافدون.