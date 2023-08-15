أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية، بجامعة أسيوط، مصروفات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط للعام الدراسي 2023-2024 للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة أسيوط، عقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2023 بالثانوية العامة، من خارج مدينة أسيوط بما يبعد 60 كم عن الحرم الجامعي.

ويمكن للطلاب التقديم للمدن الجامعية، وإنهاء إجراءات التسكين والفحص الطبي الخاص بالمدن الجامعية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط للعام الدراسي 2023-2024

وتنشر «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة، مصروفات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط للعام الدراسي 2023-2024 كالتالي:

وضعت جامعة أسيوط مقابلا ماديا رمزيا بمصروفات المدينة الجامعية جامعة أسيوط، يبلغ 375 جنيه شهريا، وتشمل التغذية للطلاب الجدد.

بينما تصل مصروفات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط، خارج قواعد القبول، لمن لهم استثناءات أو بخارج النطاق الجغرافي إلى 580 جنيها شاملة التغذية للغرفة المشتركة، التي تضم أكثر من فردين و630 جنيه للغرفة المزدوجة.

مصروفات السكن الفاخر بالمدينة الجامعية بأسيوط

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة أسيوط، أن مصروفات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط للعام الدراسي 2023-2024 للغرفة الفردية، مضاف إليها التغذية، تبلغ 1,105 للغرفة المفردة، بينما السكن الفاخر تصل الغرفة إلى 700 جنيه للغرفة المزدوجة، و1,150 للحجرة المفردة.