ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية جلسة تعاملات اليوم، ارتفاعا جماعيا في المؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وفقا للبيانات المعلنة على شاشات التداول.

ويرجع السبب في ارتفاع مؤشرات تعاملات جلسة اليوم، إلى عمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30

وشهد مؤشر إيجي إكس 30، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7514 نقطة.