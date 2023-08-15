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معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا في أولاد صقر بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
04:28 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
معرض مجاني للأثاث

معرض مجاني للأثاث

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني، في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان بأولاد صقر، لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في 6 قرى، وهي قري بني حسن وبني منصور وقصاصين الأزهار ومنشأة ناصر بأولاد صقر وكفر السويركي بكفر شكر.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الاهلية

وأكد المحاسب عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم أهالي قرى ونجوع محافظة الشرقية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدوله المصرية في دعم غير القادرين.

دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، وتحت إشراف ورعاية المحاسب عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، مشيدا بدورها الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم.

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