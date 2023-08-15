«البطة الصفرا» يكسر حاجز المليون جنيه في يومه السادس بدور العرض

نجح فيلم «البطة الصفرا» في كسر حاجز المليون جنيه في قائمة الإيرادات بعد 6 أيام في دور العرض السينمائي، إذ حقق الفيلم 126 ألف جنيه عن أمس الاثنين ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال تلك الفترة إلى مليون و61 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي.

وخلال 6 أيام في دور العرض السينمائي حقق فيلم «البطة الصفرا» إيرادات يومية ضئيلة نسبيا تراوحت بين 219 ألف جنيه كأعلى إيراد يومي و126 ألف جنيه في كأقل إيراد يومي، وتراجع من المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية إلى المركز الخامس.

تفاصيل فيلم «البطة الصفرا»

تدور أحداث فيلم «البطة الصفرا» في إطار كوميدي حول باحث أكاديمي يتورط مع عصابة تتاجر في المخدرات مما يضعه في عدد من المواقف الكوميدية، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم غادة عادل، محمد عبدالرحمن «توتا»، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وحسن أبو الروس، تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.