ظواهر جوية متوقعة اليوم.. أمطار تصل للسيول وارتفاع الأمواج في السواحل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الموافق 16 أغسطس، إذ تنشط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين.

ظواهر جوية متوقعة اليوم

كما نشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط «مطروح-العلمين- الإسكندرية- بلطيم- دمياط بورسعيد» وسرعة الرياح 30: 50 كم/ س، وارتفاع الامواج إلى 1.5 : 2:5 متر.

وأشار خبرءا الأرصاد، إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50:70 وارتفاع الأمواج يصل الى 3:5 متر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادى النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.