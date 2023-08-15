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«الهجرة» تتوقع مشاركة أكبر في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

كتب:

منة عبده
03:57 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج، المقرر عقدها العام المقبل، سيحدث خلالها ما حدث في النسخة الرابعة، حيث سيتم التواصل مع المصريين بالخارج لمعرفة الموضوعات والمحاور التي تشغل أذهانهم، ويرغبون في مناقشتها خلال جلسات المؤتمر مع الجهات المعنية والمسؤولين.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى توقعها بأن تكون النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج، بها حراك أكبر وإقبال أكثر من المصريين بالخارج، نظرا لكثرة التيسيرات والمحفزات المقدمة لهم في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الصحفي، الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي عقدته الوزارة 31 يوليو الماضي، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.