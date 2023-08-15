وزيرة الهجرة: إطلاق أول تطبيق إلكتروني لخدمات المصريين بالخارج قريبا

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أنّ الوزراة تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، ليكون جاهزا للإطلاق قبل نهاية العام الجاري.

صندوق المصريين بالخارج

وأشارت الوزيرة إلى أنّ المؤتمر الأخير للمصريين بالخارج، شهد مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وتوفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ الوزارة تسعى للترويج لخدمة التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج وتوفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن.

نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج

جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الصحفي، الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي عقدته الوزارة 31 يوليو الماضي، وعرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.