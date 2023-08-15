الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء: عواصف ترابية وأمطار تصل إلى سيول

شهدت محافظات الجمهورية، على مدار الأسبوع الجاري، تحسنا في الأحوال الجوية، تمثلت في انخفاض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود الأيام المقبلة طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا وتصل حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة.

أماكن تشهد هبوب عواصف ترابية غدا

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على شواطئ من البحر المتوسط مثل مطروح والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم وبورسعيد، وتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ويكون هناك ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، كما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 70 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.

درجات الحرارة الأربعاء 16 أغسطس

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.