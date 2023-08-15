بدء استقبال طلاب المرحلة الثانية من التنسيق بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور، أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنّ معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرعها بالبحر الأحمر، استقبلت اليوم، طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم، وذلك اعتبارًا من اليوم، حتى السبت المقبل.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية بجامعة جنوب الوادي

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان، أنّ الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

بينما جاء الحد الأدنى للشعب الأدبية، بواقع 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، مشيرا إلى جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب.

تجهيز 3 معامل لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

وبحسب البيان، وأشار علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه جرى استقبال الطلاب اليوم، بعد تجهيز معملي التطوير 1 و2 بمقر الجامعة بقنا، بعدد 38 جهاز حاسب آلي، ومعمل بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهازا، وأكد تواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة، لتقديم الدعم للطلاب لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق بشكل صحيح .