الحوار الوطني يناقش 7 مخرجات للمحور المجتمعي غدا قبل رفعها للرئيس

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعا غدا؛ للنظر في مخرجات الجلسات العامة التي صاغتها الجلسات التخصصية بعد عدد من الاجتماعات المغلقة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للنظر فيها قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ تم الانتهاء من صياغة مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة في المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، بحسب ما أعلنه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وجاءت مخرجات المحور المجتمعي في لجانه كالتالي:

لجنة الصحة

- نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

- مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

لجنة التعليم

- مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.

- التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

لجنة الشباب

- توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

- مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

- مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

ومن جانبه، قال جمال كشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع الغد يأتي لمناقشة مخرجات الـ13 لجنة، ومن الممكن أن يتفق أو يختلف عليها مجلس الأمناء، وفي هذه الحالة قد ضيف عليها، أو يحق له رفع 3 آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية، وفقا إلى لائحة الحوار الوطني.