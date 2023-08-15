4 لجان بالمحور الاقتصادي تنتهي من صياغة مقترحاتها قبل مناقشتها غدا

عملت لجان الحوار الوطني خلال الفترة الأخيرة على قدم وساق من أجل الوصول لصيغة نهائية للمقترحات والمخرجات حول القضايا المطروحة أمام الحوار، ومن ثم رفعها للرئيس، وتمكنت 4 لجان من لجان المحور الاقتصادي من الوصول إلى صيغ نهائية للمقترحات التي ستتم مناقشتها غدا قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

مقترحات لجان المحور الاقتصادي

ووفقا لبيان أصدره ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أمس، فاللجان التي وصلت لصيغ نهائية لمقترحاتها هي كل من: لجنة الاستثمار الخاص، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة السياحة، ولجنة الصناعة، وجاء ذلك نتاجا للجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل أعضاء اللجان في الجلسات العامة والمغلقة خلال الفترة الماضية.

وبذلت لجنة الاستثمارات العامة جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة من أجل مناقشات القضايا المؤولة إليها ودراستها من جوانبها المختلفة، وتمكنت اللجنة في نهاية المطاف من الوصول لصيغة نهائية لمقترحاتها حول تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك تطرقت لسبل الترويج له.

مقترحات تحفيز الاستثمار السياحي وتطوير المناطق الصناعية

ومن اللجان التي تمكنت من الوصول لمقترحات نهائية؛ لجنة الزراعة والأمن الغذائي، والتي تمحورت حول قضية تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل المختلفة، فضلا عن تقديم توصيات حول مسألة تسعير المحاصيل، وهو ما جاء يتضمن مسألة زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

أما عن لجنة السياحة بالحوار الوطني، انتهت من تقديم توصياتها ومقترحاتها حول مسألة تحفيز الاستثمار السياحي وسبل جذبه، فضلا عن مقترحاتها حول تطوير البنية التحتية للسياحة، ولجنة السياحة قدمت عددا من التوصيات حول أمور مختلفة، وهي: دور الدولة في التنمية الصناعية، تحديد أهداف الصناعة على المدى القصير والمتوسط، تطوير المناطق الصناعية.