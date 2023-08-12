مصرع عامل غرقا في بركة مياه زراعية بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد من انتشال جثة عامل لقي مصرعه «غرقاً» في بركة مياه زراعية بإحدى المزارع بمركز الفرافرة.

إخطار أمني

تلقى اللواء محمد ابو الليل مدير امن مديرية الوادي الجديد ومساعد وزير الداخلية، إخطارا من قسم شرطة مركز الفرافرة يفيد بغرق عامل داخل مزرعة في بركة مياه زراعية بمركز الفرافرة.

وعلى الفور أصدر مدير أمن الوادي الجديد تعليماته لإدارة الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة، والتوجه نحو المزرعة التي لقي العامل مصرعه فيها غرقاً لمحاولة انتشال جثمانه من داخل البركة.

تفاصيل الحادث

استعانت قوات الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة، بإتباع أسلوب شفط مياه البركة الزراعية حتي يسهل على قوات الحماية المدنية انتشال جثمان الغريق من البركة، ونجحت بالفعل القوات في انتشال جثمان المتوفى

وبالتحري والبحث تبين وفاة محمد حسني عبد الرحيم محمد علي، 22 عاما، من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط غرقًا داخل بركة مياه زراعية بمنطقة «ذراع مريم» بالكيلو 15 على محور «الفرافرة- ديروط».

وجرى تحرير محضر بالواقعة إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الفرافرة العام، إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.