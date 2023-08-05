ضبط 1685 قضية متنوعة داخل القطارات ومحطات السكك الحديدية

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1685 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

ضبط 11650 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

ضبط 170 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

ضبط 55 قضية متنوعة وكل المخالفات أبرزها (مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).