على مدار الساعات القليلة الماضية، وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 في البحث عن مصاريف الكليات التي ترشيحها لهم، إضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بها، حتى يتمكنوا من تحديد الميزانية المطلوبة منهم عند التقديم للكليات الخاصة بهم، ومن أبرزها مصاريف كلية حاسبات ومعلومات والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.

وتعد كلية الحاسبات والمعلومات من أبرز الكليات التي تم ترشيحها للطلاب في تنسيق المرحلة الأولى، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير مصاريف كلية حاسبات ومعلومات والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم 2023، وفق ما أعلنته جامعة المنصورة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والتي جاءت كالتالي:

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم 2023

وجاءت مصاريف كلية حاسبات ومعلومات 2023 في جامعة المنصورة، كالتالي:

- مصاريف البرنامج العام: تصل مصاريف البرنامج العام في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة إلى 430 جنيها.

- مصاريف الطلاب المستجدون بالبرامج الخاصة: وتصل مصاريف الطلاب المستجدين في البرامج الخاصة مثل «هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية» إلى 430 جنيها، رسوم بالإضافة إلى 500 جنيه مقابل فتح ملف، و500 جنيه أخرى مصروفات إدارية، فضلا عن 200 جنيه مصروفات مركز تقنية المعلومات، لتصل إجمالي الرسوم إلى 1730 جنيها.

- مصاريف المقررات البرامج الخاصة: وتصل مصاريف البرامج الخاصة إلى 350 جنيها للمقرر الواحد، بواقع 3 ساعات معتمدة، وتصل المصاريف إلى 1050 جنيها لمصاريف الفصل الدراسي الواحد بحد أدنى 4 مقررات وحد أقصى 7 مقررات.

الأوراق المطلوبة لكلية حاسبات ومعلومات وفق العام الماضي

وجاءت الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم لكلية الحاسبات والمعلومات وفق العام الماضي، كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة.

- أصل شهادة الميلاد وصورتان منها (موضح بها الرقم الثلاثى للذكور فقط).

- 6 صور شخصية حديثة وكتابة الاسم رباعى على كل الصور.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب.

- استمارة 2 جند للطلاب الذكور فقط.

- أصل بطاقة الترشيح مختومة بختم مكتب التنسيق الفرعي.

- إيصال الرسوم الدراسية وصورتان.

- المصروفات الدراسية يتم سدادها باستخدام الرقم القومى فى نطاق التحصيل الالكترونى المنتشرة فى جميع المحافظات من خلال شركات (BEE - مصارى - ممكن - أمان - سداد - وقتي - سمارت).