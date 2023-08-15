عضو الأزهر العالمي للفتوى بقناة الناس: إدارة الخلافات بين الزوجين ضرورة حياتية

أكد الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن فن إدارة الخلافات الزوجية من الأمور المهمة التي لا يركز فيها كثير من الناس، باعتبارها ضرورة حياتية يومية، وأن كل زوج وزوجة يحتاجا للتركيز في إدارة الخلافات الزوجية الحادثة بينهما بشكل يومي.

بعض الناس يفكر أنه لابد أن يعيش من غير خلاف

وأوضح خلال لقائه مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه هبة الأباصيري ومنى عبدالغني وإيمان عز الدين، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن بعض الناس يفكر أنه لابد أن يعيش من غير خلاف، معتبرًا أن ذلك غير منطقي بسبب اختلاف تفكير وعقل وطباع الزوجة عن عقل وتفكير وطباع الزوج.

وأشار إلى أن البيت السعيد ليس البيت الخالي من الخلاف، لكن البيت السعيد الذي يستطيع الأزواج تجاوز الخلاف بدون التأثير على احترامهم وتقديرهم لبعضهم، مشددًا على أن إدارة الخلاف ضرورة حياتية.

ولفت إلى أن إدارة الخلاف، تضمن مراحل متعددة، منها تجاهل المشكلة أو تجاوزها أو التغافل عنها، والبحث عن الرد المناسب في الوقت المناسب.