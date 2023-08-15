«القاهرة الإخبارية»: تراجع أسعار الذهب عالميا.. وترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1904.50 دولار للأوقية (الأونصة) ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1937 دولارا للأوقية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنًا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ نوفمبر الثاني 2022، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفّض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6% إلى 1262.34 دولار للأوقية.