تعرف على سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم

يواصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات، اليوم، ثباته، إذ لم تشهد الأسعار أي تغيراً منذ بداية تعاملات الصباح في كل البنوك المصرية بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهل المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه شراءً أما سعر البيع يبلغ 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

فيما وصل سعر الريال السعودي ميد بنك 7.98 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بينما يبلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.24 جنيه بيعًا و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ويسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.