يشهد سعر الريال السعودي اليوم الاحد 13-8-2023 في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية هدوءا، إذ يبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعاً وذلك داخل البنك المركزي المصري بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الاحد 13-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر 8.22 جنيه بيعاً أما سعر الشراء وصل إلي 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

- بينما يسجل سعر الريال السعودي داخل ميد بنك 8.26 جنيه بيعاً و7.98 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.