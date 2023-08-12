مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة من 9 دول أوروبية تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت، 32 رحلة طيران قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول وتفتيشات على مستوى عال.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأشار رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، أوضح وصول 32 رحلة طيران من مطارات 9 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج، تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأوربية، ضمن 140 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال نحو 7 آلاف سائح أجنبى اليوم السبت، وعمل برامج سياحية بصفة يومية.