تنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات.. اعرفه

أتاحت وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية للتنسيق بداية من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس، ويتطلع الكثير إلى معرفة تنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات، وذلك للالتحاق في الكلية.

وتستعرض «الوطن» تنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء ولطلاب الثانوية العامة.

تنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى إتاحة تنسيق تنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات، وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق الدخول من هـــــــنا، لتسجيل رغباتهم.

التقديم لتنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات

وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب التقديم في تنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 في جميع المحافظات من خلال الخطوات التالية:

- الدخول علي موقع الوزارة الخاص بالتنسيق.

- كتابة الرقم السري

- كتابة رقم الجلوس

- تسجيل الرغبات واختيار تنسيق كلية الزراعة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت نتيجة الثانوية العامة وجاءت نسبه النجاح والمؤشرات بها مقاربة للعام الماضي مما يجعل تنسيق هذا العام لكليات الزراعة 2023 مقارب بنسب بسيطة للعام الماضي، وجاء تنسيق كلية الزراعة لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات، العام الماضي كالتالي:

كلية الزراعة جامعة المنصورة 312 درجة.

كلية الزراعة جامعة القاهرة 308 درجات.

كلية الزراعة جامعة دمنهور 308 درجات.

كلية الزراعة جامعة دمياط 307 درجات.

كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 300 درجة.

كلية الزراعة جامعة طنطا 299 درجة.

كلية الزراعة جامعة عين شمس 298 درجة.

كلية الزراعة جامعة الزقازيق 297 درجة.

كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ 293 درجة.

كلية الزراعة بجامعة المنوفية 288 درجة.

كلية الزراعة جامعة بنها 287 درجة.

كلية الزراعة جامعة سوهاج 285.

كلية الزراعة جامعة قناة السويس 283 درجة.

كلية الزراعة جامعة الفيوم 283 درجة.

كلية الزراعة جامعة مطروح 283 درجة.

كلية الزراعة جامعة بني سويف 280 درجة.

كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد 279 درجة.

كلية الزراعة جامعة أسيوط 279 درجة.

كلية الزراعة وموارد طبيعية جامعة أسوان 279 درجة.

كلية الزراعة جامعة المنيا 278 درجة.

كلية الزراعة جنوب الوادي 278.