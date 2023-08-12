مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2023 علمي علوم في المحافظات.. اعرف الأقسام

«الزراعة» من أهم كليات المرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة 2023 للقسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة، حيث تتاح بها عدد من الأقسام الداخلية، كما تمتاز بتعدد تخصصات الدراسة والعمل بعد التخرج، فضلا عن انخفاض مجموع الالتحاق بها نسبيا عن كليات أخرى.

والدراسة بالكلية مدتها 4 سنوات فقط، وبعد اجتيازها يحصل الطالب على بكالوريوس هندسة زراعية وفقا لتخصص دراسته، لذا يهتم طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالتعرف على تنسيق كليات الزراعة خاصة للشعبة العلمية.

مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2023

وتنشر «الوطن» مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2023 علمي علوم بالدرجات، في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، وفقا لتنسيق العام الماضي، كالتالي:

-تنسيق كلية الزراعة جامعة المنصورة 312

- تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة 308

- تنسيق كلية الزراعة جامعة دمنهور 308

- تنسيق كلية الزراعة جامعة دمياط 307

- تنسيق كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 300

- تنسيق كلية الزراعة جامعة طنطا 299

- تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس 298

- تنسيق كلية الزراعة جامعة الزقازيق 297

- تنسيق كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ 293

- تنسيق كلية الزراعة بجامعة المنوفية 288

- تنسيق كلية الزراعة جامعة بنها 287

- تنسيق كلية الزراعة جامعة سوهاج 285

- تنسيق كلية الزراعة جامعة قناة السويس 283

- تنسيق كلية الزراعة جامعة الفيوم 283

- تنسيق كلية الزراعة جامعة مطروح 283

- تنسيق كلية الزراعة جامعة بني سويف 280

- تنسيق كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد 279

- تنسيق كلية الزراعةجامعة أسيوط 279

- تنسيق كلية الزراعة و موارد طبيعية جامعة أسوان 279

- تنسيق كلية الزراعة جامعة المنيا 278

- تنسيق كلية الزراعة جنوب الوادي 278.

أقسام كلية الزراعة

وتضم كليات الزراعة عدة أقسام للدراسة بينها إنتاج حيواني، وداجني وقسم صناعات غذائية وقسم أراضي وقسم نباتات وزهور، فضلا عن تخصصات حديثة بعدة جامعات بينها علوم الأرض والموارد الطبيعية.