إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة سرقة «ألواح صاج» بنفق مشاة كلية الزراعة في القليوبية

قررت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة نفق مشاة كلية الزراعة في القليوبية.

بداية الواقعة.. بلاغ

كانت البداية عندما تلقي قسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية، يفيد قيام تشكيل عصابي مُكون من شخصين «كريم، 33 عامًا، عاطل»، و«أدهم، 18 عامًا، عاطل»، ومحل إقامتهما في منطقة شبرا البلد، بسرقة 3 ألواح صاج خاصة بتثبيت الإنارة في نفق كلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وانتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وقبض عليهما، وتحرر المحضر وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

قال المحامي محمود عبدالله، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز السجن سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف عبدالله، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.