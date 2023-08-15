كيف تحمي أطفالك من ضربات الشمس واحتراق الجلد في المصيف؟

أكدت الدكتورة مروة سرج وكيل كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والسمنة، لديهم قابلية عالية للإجهاد الحراري، مشيرة إلى أن الأطفال يمكن أن يصابوا به، خاصة في فترة المصايف واللعب على الشواطئ، مع ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لحماية الأطفال في المصايف

قدمت سرج خلال لقائها مع الإعلامية مروة شتلة، في برنامج «البيت» المذاع عبر فضائية «الناس»، بعض النصائح التي يجب اتباعها مع الأطفال عند الذهاب للمصايف، مشددة على ضرورة أن يرتدي الطفل غطاءً للرأس، وألا يتعرض للشمس بشكل مباشر، لتجنب الإصابة بحروق في الجلد.

ونصحت بضرورة وضع الكريمات الواقية من أشعة الشمس، خاصة مع درجات الحرارة العالية، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، التي تسبب حروق الجلد وتوقف نظام التعرق الطبيعي.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن فترات الذروة، والتي تشتد فيها درجات الحرارة، خاصة من الظهيرة للعصر، محذرة من آثار التعرض لأشعة الشمس في هذه الفترة، وشددت على عدم ترك الأطفال داخل السيارات المعرضة للشمس.