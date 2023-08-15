استعلام عن رخصة العمل ورقم السداد 1445 في السعودية.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن توفير خدمة استعلام عن رخصة العمل ورقم السداد 1445، وذلك ضمن مبادرة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

استعلام عن رخصة العمل ورقم السداد 1445

وذكرت الوزارة أنها وفرت خدمة استعلام عن رخصة العمل ورقم السداد 1445، ليتمكن الفرد من معرفة تاريخ صلاحية الرخصة، والعمل على تجديدها قبل انتهاءها وسداد الرسوم اللازمة، وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الوزارة.

خطوات الاستعلام عن رخصة العمل ورقم السداد 1445

وفى التقرير التالى تستعرض «الوطن» خطوات استعلام عن رخصة العمل ورقم السداد 1445 عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية، كالتالي:-

- فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنـــــــا.

- قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

- اختر خيار الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

- اضغط على استعلام رخصة العمل، وتحديد نوع الاستعلام برقم الإقامة أو رقم الحدود.

- إدخال كل البيانات المطلوبة فى الخانات الموضحة.

- اكتب رمز التحقيق المرئي بشكل صحيح.

- انقر على زر «بحث»، وستظهر حالة الطلب ورقم سداد رخصة العمل.

خطوات الاستعلام عن سداد رخصة العمل

ووفرت منصة قوى الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن حالة طلب السداد وكذلك رقم سداد الرخصة إلكترونيا، عن طريق الخطوات التالية:-

- الذهاب إلى منصة «قوى» الإلكترونية.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على دخول.

- اختار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

- انقر على خيار «إصدار» وتجديد رخصة العمل.

- ثم اضغط على طلبات رخص العمل.

- ستظهر لك كافة المعلومات بحيث تتضمن حالة طلب السداد، وكذلك رقم السداد.