الانتهاء من تحضيرات العرض الخاص لفيلم العميل صفر

انتهت منذ قليل، التحضيرات الخاصة بالعرض الخاص لفيلم العميل صفر، المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من الفنانين والصحفين والإعلاميين.

ويقام العرض الخاص لفيلم العميل صفر في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، وستنطلق الريد كاربت الخاصة به في تمام السابعة مساء.

أحداث فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

نجوم فيلم العميل صفر

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، فاطمة البنوي، محمد اوتاكا، منذر رياحنة، وهو من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.