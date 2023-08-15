محافظ الشرقية: الكفاءة وحسن الأداء أهم معايير تقييم العاملين في «التعليم»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم العام والفني، وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

محافظ الشرقية يناقش تطوير المنظومة التعليمية

جاء ذلك خلال لقائه مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

لا محسوبية في العمل وخاصة قطاع التعليم

وقال محافظ الشرقية إن الكفاءة وحسن الأداء والتفاني في العمل أحد أهم المعايير في تقييم المسؤول وأحد الآليات الفاعلة لتصعيده والاستفادة من خبراته في مكان آخر بما ينعكس على تحسين مستوى المنظومة التعليمية، مؤكدا أنه لا محسوبية في العمل وخاصة قطاع التعليم باعتباره من أهم الركائز الأساسية لبناء الدولة وتقدم المجتمع.

وأضاف المحافظ، أن المعلم يحمل على عاتقه أمانة بناء جيل يمثل مستقبل مشرق لمصرنا الجديدة التي نحلم بها، فعند الاختيار لتبوء المناصب القيادية في قطاع التربية والتعليم نراعي انتقاء الأفضل والأصلح ممن لديهم القدرة على تقديم أجيال صالحة تُساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة وضع جدول تكاملي بين المدارس التي تقع في منطقة واحدة، للاستفادة من معلمي المواد التي بها عجز للتدريس بتلك المدارس مع بحث إمكانية الاستفادة من شباب الخريجين وطلاب الجامعة ونقابات (الأطباء – الصيادلة – التجاريين – الزراعيين)، لسد العجز داخل المدارس، وذلك بعد وضع الآليات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ الشرقية على مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بتوزيع المهام على العاملين بالإدارات النوعية داخل الإدارات التعليمية، لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وإلزامهم بمواعيد العمل المحددة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة بالمدارس لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.