تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أخطاء تجنبها خلال تسجيل الرغبات

يقع الكثير من الطلاب في الأخطاء أثناء تنسيق المرحلة الثانية 2023، والتي حذرت منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما جعلها تنشر دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني، بالتزامن مع انطلاق التنسيق اليوم الثلاثاء، والذي يستمر حتى 19 أغسطس الجاري، ليتمكن الطلاب من معرفة الأخطاء وتجنب الوقوع بها.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 والأخطاء التي يجب تجنبها خلال استخدام موقع التنسيق الإلكتروني.

كيفية التقديم في التنسيق الإلكتروني

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة واتباع الخطوات بعد ذلك لتسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أخطاء تجنبها

وبحسب منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تنسيق المرحلة الثانية 2023، فإن الأخطاء الواجب تجنبها كالتالي:

- عدم الذهاب للجامعات للتقديم مباشرة، ولكن يجب التنسيق إلكترونيًا من خلال الموقع أولًا.

- يجب أن يقوم الطالب بعمل التنسيق بنفسه وعدم إعطاء الرقم السري لأحد الأشخاص للتسجيل له.

- يتمكن الطالب من التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ 24 ساعة وليس في ساعات محددة فقط أو خلال النهار فقط.

- يجب أن يختار الطالب كافة الرغبات المتاحة له والتي تبلغ نحو 75 رغبة ولا يكتفي بعدد محدد من الرغبات لإتمام التنسيق بطريقة صحيحة.

- مراعاة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تسجيلها بشكل عشوائي.

- حفظ الرغبات قبل الضغط على طباعة الرغبات والتأكد من الحصول على الإيصال يحمل رقم وتاريخ وساعة التقديم.يتاح تعديل الرغبات أمام الطلاب عدة مرات طوال فترة مرحلة التنسيق.

- يجب عدم التسرع في تسجيل الرغبات فالتنسيق يتم وفقًا للمجموع وليس بأولوية التقديم.

- لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء تقليل الاغتراب.

- يمكن للطالب معرفة الكلية التي تم ترشيحها لها من خلال الموقع الإلكتروني دون التوجه لمكتب التنسيق.

- لا يعتد بمحل الإقامة الجديد للطالب ولكن يتم التوزيع الجغرافي وفقًا للإدارة التعليمية التي حصل على الثانوية العامة منها.

- لا تقبل طلبات تقليل الاغتراب لكافة الطلاب، ولكنها تتم بنسبة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات.

- لا يعتد بتسجيل الرغبات في حالة عدم الالتزام بالنطاق الجغرافي، ويتم توزيع الطالب بحسب الإدارة التعليمية التابع لها.

- لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال تقليل الاغتراب.

- غير مسموح للطالب الذي لم يتقدم للتنسيق العام الماضي بدخول تنسيق هذا العام.

- لا يمكن التحويل من الكليات مباشرةً ولكنه يتم مرة واحدة فقط إلكترونيًا من خلال تقليل الاغتراب.

- ضرورة الالتزام بالفترة المحددة لتنسيق المرحلة التي ينسب الطالب إليها بحسب مجموعه ولا يجوز التخلف عنها.

- لا يمكن للطالب الالتحاق بكلية لم يخضع لأداء اختبار القدرات الخاص بها واجتازها.

- لا يجب على الطلاب نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق.

- يجب التأكد من الكيانات التعليمية من خلال وزارة التعليم العالي تجنبًا للالتحاق بكيانات وهمية غير معتمدة.