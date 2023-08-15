تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل واستعراض القوة بالفيوم لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة «إبراهيم.م.س.م»، 37 سنة، استورجي، بتهمة الشروع في قتل واستعراض القوة والتلويح بالعنف في القضية رقم 7886 جنح قسم شرطة ثان الفيوم والمقيدة برقم 1056 كلي الفيوم، لجلستها غدًا الأربعاء، لسماع مرافعة محامي الدفاع عن المتهم، وذلك تمهيدًا لإصدار الحكم عليه النهائي عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

استعرض القوة والتلويح بالعنف

تعود تفاصيل الواقعة إلى 6 أبريل المُنصرم، حينما أطلق المتهم النيران على شخصين ولوّح بالعنف تجاههما واستعرض القوة داخل منزل أحدهما في منطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، انتقامًا منهما بسبب خلاف سابق بينه وبين أحدهما.

سلاح وذخيرة بدون ترخيص

ووجهت النيابة العامة، للمتهم، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه محمود محسن سيد مرسي، بقصد ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى، وتكدير أمنه وسلامته، وتعريض حياته للخطر بالشروع في قتله، لما دار بينهم من خلافات سابقة على ارتكاب الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر 5 طلقات تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام.

وشملت قائمة الاتهامات، أنّ المتهم أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الأول محمود محسن سيد مرسي فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق التي أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن 21 يوما.

كما أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الثاني محمد خالد محمد عبد الوهاب بأنّ أطلق صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا وأصاب الثاني محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.