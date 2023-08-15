تنسيق جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023.. اعرف الحد الأدنى للقبول والمصروفات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023 والكليات المتاحة فيها وذلك بعد إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة في مؤتمر صحفي.

تنسيق جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023

حيث اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي درجات الكليات في تنسيق جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023 طبقا للبرامج المتاحة للعام الأكاديمي 2023-2024 وهي كالتالي:

- كلية الطب الحد الأدنى 75%

- كلية الصيدلة الحد الأدنى ‏%70.‏

- كلية الهندسة الحد الأدنى %65

- علوم الحاسب وتقنية المعلومات 60%

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55%

- كلية العلوم الأعمال الحد الأدنى 55%

- كلية الآداب الحد الأدنى 55%

وأوضحت جامعة بورسعيد الأهلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يمكن التقديم من هـــــنا.

مصاريف جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023- 2024

كما أعلنت مصاريف جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023- 2024، حيث تبدأ من 31 ألف جنيه حتى 105 آلاف جنيه، وجاءت كالتالي:

- كلية الطب الحد الأدنى 110آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة الحد الأدنى ‏80 ألف جنيه

- كلية الهندسة الحد الأدنى 60 ألف جنيه

- علوم الحاسب وتقنية المعلومات 50 ألف جنيه

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 35 ألف جنيه

- كلية العلوم الأعمال الحد الأدنى 40 ألف جنيه

- كلية الآداب الحد الأدنى 40 ألف جنيه

تنسيق جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023 .. الأوراق المطلوبة

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد حددت الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023، لإنهاء إجراءات التحاق الطلاب المرشحين إليها وهي كالتالي::

- أصل شهادة الثانوية العامة للطالب.

- أصل شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الترشيح.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب أو الطالبة.

- سداد المصروفات الدراسية.

- 8 صور شخصية.

- استمارة 2 جند + نموذج 6 جند للذكور.