«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة ستتحول لعاصمة سياسية صيفية تنافس شرم الشيخ

قالت ميرفت المليجي، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ عبقرية المكان بمدينة العلمين الجديدة هذا العام تبدو فكرة جلية، حيث تم استغلال جمال الموقع واستخدام كافة قوى الدولة في الترويج لمصر كواجهة تسمح بإقامة واحتضان كافة الفعاليات بأشكالها.

المليجي: القمة الثلاثية المقامة اليوم بمدينة العلمين جذبت أنظار العالم

وأضافت «المليجي» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القمة الثلاثية المقامة اليوم بمدينة العلمين، جذبت أنظار العالم لمتابعة فعالياتها ومخرجاتها، والعالم كافة رأى جمال المدينة الذي سيتحول مع الوقت لعاصمة سياسية صيفية.

منافسة مدينة العلمين الجديدة لشرم الشيخ

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، أنَّه من المأمول وما تطمح إليه الدولة في الوقت الحالي أن تنافس مدينة العلمين الجديدة مدينة شرم الشيخ، كمدينة سياحية وقادرة على استقبال المؤتمرات والوفود العالمية في الوقت نفسه.