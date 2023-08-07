إليسا تشيد بالعلمين الجديدة: منطقة عالمية واتفاجئت بجمالها (فيديو)

قالت الفنانة إليسا، إن علاقتها مع الجمهور المصري علاقة خاصة، متابعة: «أنا بحبهم كتير، وهما بيحبوني كتير الحمد لله».

إليسا تشيد بالعلمين الجديدة

وأشادت إليسا، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، على هامش حفلتها في مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، بجمال مدينة العلمين الجديدة، قائلة: «اتفاجئت، والمنطقة حلوة كتير، منطقة عالمية مصرية، وانبسطت بالجو العام، لأنها بلد حلو ومنطقة حلوة، والبحر رائع، إضافة أنه هيتعمل مهرجان سنوي، وهيكون فيه وُجود لفنانين من العالم العربي».

وتابعت: «أكيد أنا مبسوطة وليا الشرف أكون موجودة، خاصة أن المهرجان يقام لأول مرة وأكون موجودة فيه، لذلك أنا سعيدة للغاية».

منطقة سياحية بامتياز

ولفتت إلى أن العلمين الجديدة منطقة سياحية بامتياز، وبها ناس من كل الجنسيات العربية أو أجنبية، نظرا لأنها منطقة كلها حياة وطقس وبحر، «منطقة حلوة جدا، وأكيد هذا الشيء يخدم السياحة الموجودة هنا».