تحرير 28 محضرا في حملات تموينية مكثفة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج حملات مكثفة على العديد من المحلات التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية للمستهلك، وتم خلالها تحرير 22 محضرا متنوعا، بينها 9 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان أسعار، و6 محاضر مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، كما تم إعدام كمية من حلوى الشكولاتة تخطت 80 كيلو، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تحرير 6 محاضر بيئة بسوهاج

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ حملة لمنع المخالفات البيئية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بمحافظة سوهاج، تم خلالها تحرير 6 مخالفات بيئية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتمت الحملة بإشراف عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومشاركة منصور حزين مدير المتابعة، ومحمود أحمد السيد علي سكرتير قرية الصوامعة غرب، وخالد عبدالحكيم بالتفتيش المالي والإداري، بالتنسيق مع مسؤولي التموين والصحة ومكتب مراقبة الأغذية والطب البيطري ومسؤولي الإشغالات والجهات المعنية بمركز طهطا.