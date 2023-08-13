ضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في حملة تموينية مكبرة بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، خلال جولة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار، من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، وبطاقات تموينية مجمعة داخل أحد المخابز، وكميات كبيرة من الرنجة المدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة تموينية مكبرة

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن المديرية شكلت حملة تموينية بدائرة مركز كفر الزيات، وضمت عددا من المفتشين بإدارة الرقابة التموينيه بالمديرية، هم: طارق عبدالرحمن شعيب، أشرف شرف الدين، محمد صلاح باز، السيد أحمد الحوالة، وجرى استهداف بعض المخابز البلدية ومصانع الرنجة المدخنة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وسلامة الأغذية لجمهور المستهلكين.

وأوضح في بيان، أن التفتيش أسفر عن إجراء عملية الجرد للمخابز البلدية المدعمة بمدينة كفر الزيات وأسفرت عملية الجرد عن ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم تجميع بداخل مخبز بلدي وضبط مخبز آخر تصرف في كمية قدرها 11 شيكارة زنت نصف طن من الدقيق البلدي المدعم، بإجمالي واحد طن دقيق بلدي مدعم.

كما جرى ضبط عدد 300 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبزين بكفر الزيات، وضبط ماكينة مخبز بمركز كفر الزيات بإحدى المخابز البلدية الأخرى بالمدينة.

ضبط رنجة فاسدة

كما جرى رصد إحدى مصانع أسماك الرنجة المدخنة وأسفر التفتيش على المصنع من ضبط والتحفظ على 300 صندوق رنجة مدخنة، بإحمالي 1500 كجم بها علامات فساد ظاهري وغير صالحة، وجرى استيفاء إجراءات التحريز القانونية وسحب عينات للتحليل، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامه لاتخاذ اللازم.