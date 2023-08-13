تحرير 11 محضرا في حملة تموينية مكبرة على المخابز في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية، حملة مكبرة وتفتيشية على عدد من المحلات التجارية لبيع السلع الغذائية بالإضافة إلى المرور على المخابز والأفران بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبتشكيل لجنة مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري، وفي حال رصد المخالفين يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نتائج الحملة على المخابز بالمطرية في الدقهلية

وبحسب البيان قام نادر محي الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، بالقيام بحملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين المطرية بإشراف مصطفى حسوبة، مدير الرقابة بإدارة التموين في المدينة بالمرور على عدد 8 من المخابز البلدية لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المواطنين بخصوص توفير الخبز المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر نقص أوزان، وتم تحرير عدد 2 محضر غير مطابقة للمواصفات، وتحرير عدد 2 محضر تصرف في السلع التموينية، وتحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان تسعيرة بالمحلات، وتم اتخاذالاجراءات القانونية ورصد المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق تحت تصرف النيابة العامة.

وشدد رئيس مجلس مدينة المطرية على متابعة حسن سير العمل وانتظامه بالمخابز ومستودع الدقيق الرئيسي والمحلات وبدال تموين السلعالغذائية ومحطات تموين الوقود والتشديد على وصول الدعم لمستحقيه.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين حرصا على صحتهم وسلامتهم والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم وهناك حملات سيتم تنفيذها على المخابز والأفران بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية.