عقب إعلان نتيجة تنسيقة المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023، اليوم، اتجهت أنظار الكثير من الطلاب خاصة المغتربين، إلى البحث عن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج، إذ أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم، الحدود الدنيا للكليات، حتى يختار الطلاب الكليات التي تناسبهم، ويقدمون للمدن الجامعية وينتهون من إجراءات التسكين والفحص الطبي سداد المصروفات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج

وفيما يلي، الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج وخطوات التقديم، بحسب ما أوضحته الجامعة في بيان لها، كالتالي:

خطوات التسجيل بالمدينة الجامعية

التسجيل الإلكتروني وفقًا للمواعيد المحددة لجامعة سوهاج، عبر رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، من هنا قبل انتهاء الموعد. الاستعلام عن نتيجه القبول بالمدينة على موقع الزهراء. بعد ظهور النتيجة، يُعلن عن موعد الكشف الطبي للمقبولين. سحب استمارة الكشف الطبي من المدينة الجامعية. إجراء الكشف الطبي وتحدد النتيجة إذا كان الطالب لائقا طبيًا أم لا. إنهاء إجراءات التسكين وسحب طلب الإقامة الورقي ومرفقاته.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية

طلب إقامة يلصق عليه طابع المدينة الجامعية، وقدره 50 جنيهًا. صورة البطاقة الشخصية. 5 صور فوتوغرافية حديثة. استمارة الاشتراك بالأنشطة الطلابية، وملصق عليها طابع المدينة الجامعية بـ10 جنيهات. سداد رسوم الإقامة والتغذية.

شروط التقديم للمدينة الجامعية

خطاب الترشيح لإحدى كليات الجامعة. الإقامة بالمدن المتاح لها التسكين، وهي خارج محافظة سوهاج أو المراكز عدا أخميم والمراغة وسوهاج وساقلتة. يكون الطالب لائقا طبيا.

وتوفر جامعة سوهاج، خدمة الاستعلام عن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية، عبر معسكر الخدمة العامة بالجامعة، لمساعدة الطلاب فضلًا عن المساعدة بالتنسيق عبر معامل الجامعة.