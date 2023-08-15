عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني نجح في رسم وترتيب خارطة الأولويات

أشاد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمرحلة التي وصل إليها الحوار الوطني، من خلال عقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية، للأسبوع الثالث، وذلك وسط مشاركة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، وهو ما يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.

نجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية

أكد "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوصول إلى تلك المرحلة يوضح حرص الجميع على نجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية للفترة المقبلة بما يسهم في تحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح والبناء.

الحوار الوطني أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير

أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الحوار أهمية شديدة، وهو ما اتضح جليا من توجيهاته الدائمة واستجابته السريعة لمقترحات الحوار، فضلا عن اعتبار الحوار أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير بمختلف المجالات.