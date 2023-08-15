جدول مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين.. «اعرف هتقبض إمتى؟»

ينتظر الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، حيث يتبقى عليه أيام قليلة حسب المواعيد الرسمية التي أعلنتها وزارة المالية، لذا تستعرض «الوطن» جدول مرتبات شهر أغسطس الجاري للموظفين.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

ووفقاً لما أوضحته وزارة المالية بشأن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، فإن مواعيد صرف مرتبات أغسطس تبدأ يوم الخميس 24 من شهر أغسطس الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام كاملة، على أن يكون اليوم الأخير لصرف المرتبات هو الأربعاء 30 من نفس الشهر.

وكشفت وزارة المالية، أن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 سيكون كالتالي:

اليوم الأول: الخميس 24 أغسطس.

اليوم الثاني: الأحد 27 أغسطس.

اليوم الثالث: الاثنين 28 أغسطس.

اليوم الرابع: الثلاثاء 29 أغسطس.

اليوم الخامس والأخير: الأربعاء 30 أغسطس.

تفاصيل صرف مرتبات شهر أغسطس

وأعلنت وزارة المالية أن اليوم الأول 24 أغسطس سيشهد صرف مرتبات العاملين في وزارات المالية، والتخطيط، والخارجية، والتنمية المحلية، والزراعة، والشباب والرياضة، والكهرباء، والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والعدل وأخيراً العاملين في مديريات الخدمية بالمحافظات.

وأضافت «المالية»، أنه خلال أيام الأخرى سيتم صرف مرتبات موظفي وزارات الصحة، والإنتاج الحربي، والداخلية، وشؤون مجلس النواب، والقوى العاملة، والأوقاف، والنقل، وقطاع الأعمال، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والتجارة والصناعة، والاتصالات، بالإضافة إلى باقي الوزارات.