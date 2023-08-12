«المالية» تكشف موعد صرف مرتبات أغسطس للعاملين في الحكومة

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 الجاري، للعاملين في الحكومة، إذ يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 24 أغسطس، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 30 أغسطس من الشهر نفسه، وفقًا لما ذكرته الوزارة في جدول صرف المرتبات، حيث أكدت على أن المرتبات في موعدها الرسمي دون أي تأخير.

البنوك تستعد تغذية ماكينات ATM

وتستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والذين يصل اعدادهم إلى 4 ملايين موظف عبر تغذية ماكينات الصراف الالي بالنقود، وذلك لتوقير السيولة النقدية للمواطنين قبل صرف المرتبات، حيث ناشدت الوزارة المالية الموظفين عدم التكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف، والتي يصل عددها لنحو 25 الف ماكينة تغطى كافة انحاء الجمهورية.

ووفقا لبيان وزارة المالية، فإنَّ أول أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 الخميس 24 أغسطس، ويصرف في هذا اليوم مرتبات: وزارة المالية - الخارجية - التخطيط - وزارة التنمية المحلية - الشباب والرياضة - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - الكهرباء - التعاون الدولي - العدل، التعليم العالي - ومديريات الخدمية في المحافظات.

وتابعت المالية أنَّ يوم الأحد والاثنين والثلاثاء سيتمّ صرف مرتبات وزارات: الإنتاج الحربي - الصحة ووزارة الإسكان - وزارة شؤون مجلس النواب - الداخلية - الأوقاف - القوى العاملة - ووزارة قطاع الأعمال العام - وزارة النقل - ووزارة البيئة - التضامن الاجتماعي - الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التجارة والصناعة - وزارة الاتصالات - المديريات الخدمية بالمحافظات، إضافة إلى باقي الوزرات.

صرف متأخرات مستحقات العاملين

مرتبات شهر أغسطس 2023، من المقرر أن يتمّ صرف معها متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.