العلمين الجديدة.. درة مدن الجيل الرابع وبوابة مصر على أفريقيا

تعد مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وموقعها المميز سيجعلها بوابة مصر على أفريقيا، تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عدداً من الشركات العالمية للاستثمار بها.

ومدينة العلمين الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى والحضرى.

ويتكون القطاع الساحلى بالمدينة من عدة مناطق وهى منطقة بحيرة العلمين (حى الفنادق)، ومركز المدينة، والحى السكنى المتميز، وحى حدائق العلمين مرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، ومنتجع خاص، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافى والإسكان السياحى، وحى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض، أما منطقة الفنادق ستضاهى أبراج دبى، وستقام بها احتفالات فى المناسبات.

وتبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات وإجمالى مساحة الفنادق 296 فداناً، يبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة، وبها المركز الطبى العالمى للاستشفاء والعلاج الطبيعى على مساحة قرابة 45 فداناً، ينفذ على أكثر من مرحلة المرحلة الأولى 400 فدان ويضم مراكز تجارية، ومنافذ بيع، ومعارض وملاهى، ومجمع سينمات ومسارح، ونوادى رياضية، وخدمات إدارية.

كما ينفذ بمدينة العلمين الجديدة محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً تعمل بالطاقة الشمسية.

وعن مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإنه يوجد بالمدينة 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعى. وسيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلى ٢٥٠ك/ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 221كم بموازاة طريق وادى النطرون - العلمين، وتفريعة لمدينة الإسكندرية مروراً بمدينة ومطار برج العرب بطول 99كم، وأيضاً لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 244كم مروراً بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول نحو 46كم.

وتبدأ حدود مدينة العلمين من طريق وادى النطرون إلى الضبعة، وتقع المدينة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول ١٤كم من الطريق الدولى (الإسكندرية - مطروح). وتنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية. تحتوى المدينة على كورنيش عالمى بطول الشاطئ. ويوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمى مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا. وتنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوى على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التى لا مثيل لها فى الشرق الأوسط.

وعن مشروعات الإسكان الاجتماعى المميز بمدينة العلمين الجديدة، أفاد تقرير حديث للمركز المصرى للفكر والدراسات أنها بدأت فى يناير 2018، وأبرزها «الإسكان المتميز»، والسعر الموحد للمتر فى جميع الأدوار به يبلغ 4810 جنيهات، وتتراوح مساحات الوحدات البالغ عددها 536 وحدة من 95 متراً حتى 100 متر كاملة التشطيبات.

وفى مجال المدن الجديدة أيضاً غرب مصر، هناك مدينة رأس الحكمة الجديدة على 55 ألف فدان وهى قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح. تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالى، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التى تبعد عنها 85كم. ومن المزمع أن تتم إقامة مشروع سياحى ضخم على قرية رأس الحكم، وقد صدر قرار جمهورى عام 1975 بإخلاء القرية من سكانها، التى تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، مما أثار الكثير من الاستياء، خاصة أن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.

وتعويض أهالى رأس الحكمة ببناء مدينة سكنية متكاملة لهم ومنح كل متضرر منزلاً بديلاً أو مبلغاً مالياً

تقع أراضى رأس الحكمة تحت ولاية هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة المصرية، وحسب محافظ مطروح، فإنه سوف يتم تعويض الأهالى ببناء مدينة سكنية متكاملة، ويمنح كل متضرر منزلاً بديلاً، أو تعويضه بمبلغ مالى مناسب حسب رغبته بالرغم من عدم أحقيتهم وعدم وجود أوراق تثبت ملكيتهم للأرض، حسب قول المحافظ.

وتمتد شواطئ رأس الحكمة من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح. ومن أهم الأسباب التى تجعل منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر: طريق فوكة الجديد وهو أحد المشروعات الضخمة التى تشارك فى إنشائه القوات المسلحة ليربط بين القاهرة والساحل الشمالى، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالى 140 كيلومتراً بعد أن كان الطريق السابق حوالى 240 كيلومتراً من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ثم من طريق العلمين حتى الساحل الشمالى والعلمين وسيوفر طريق فوكة الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.

الشريط الساحلى بطول 50 كيلومتراً والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح يعد من أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال. كما أن إنشاء مدينة مليونية فى منطقة العلمين فى الساحل الشمالى وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح لمنطقة رأس الحكمة الواعدة نشاطاً سياحياً كبيراً خلال الـ20 عاماً القادمة.

وتزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق.

وإجمالى المساحة المعروضة للاستثمار السياحى برأس الحكمة، يبلغ 11 مليوناً و500 متر بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه لإقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات فى مراحل الإنشاء المتقدمة.