تعرف على أسعار الفضة في مصر اليوم.. استقرار ملحوظ بالأسواق

سجلت أسعار الفضة استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتواصل ثباتها المستمر منذ فترة طويلة، ويرجع السبب في ذلك، بحسب خبراء، إلى التوازن القائم الفترة الحالية بين العرض والطلب، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الفضة اليوم

وأوضحت البوابة الرسمية أن سعر جرام الفضة عيار 900، يبلغ 18.40 جنيه، ويسجل سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم، 16.35 جنيه، كما يبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم 18.91 جنيه، وجرام الفضة عيار 958 في مصر، بسعر 19.58 جنيه، وسعر جرام الفضة عيار 999، يباع بسعر 20.37 جنيه، فيما يبلغ سعر أوقية الفضة 636.3 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم الاثنين، سجلت تراجعاً ملحوظاً داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، وصل إلي 25 جنيهاً للجرام، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات، 2265 جنيهاً، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، 2589 جنيهاً، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1941 جنيهاً.