وصول أكرم حسني وكريم العدل العرض الخاص لفيلم «العميل صفر»

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم العميل صفر، بإحدى السينمات في السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

ووصل منذ قليل، الفنان أكرم حسني بطل العمل، وكريم العدل مخرج الفيلم، بالإضافة إلى هلا رشدي وإسماعيل فرغلي لتهنئة أكرم حسني.

أحداث فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، محمد اوتاكا، منذر رياحنة، وهو من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.