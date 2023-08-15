الإعلامية جيهان عبدالله تشارك أكرم حسني الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم العميل صفر

حرصت المذيعة جيهان عبدالله، على حضور العرض الخاص لفيلم «العميل صفر» للنجم أكرم حسني، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ إن كان يعمل الأخير مذيعًا بإذاعة نجوم FM.

بينما حضر الفنان إسماعيل فرغلي، والفنانة هلا رشدي، لتهنئة الفنان أكرم حسني بطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

ويقام حاليًا العرض الخاص لفيلم العميل صفر، بإحدي السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

فيلم العميل صفر، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين أبرزهم، أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، فاطمة البنوي، محمد أوتاكا، منذر رياحنة، ومن تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.