تعد الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة المتقدمين إلى الكليات في الوقت الحالي، حيث يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفتها لتحديد رغباتهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، وهي: «ألسن، اقتصاد وعلوم سياسية، تربية، تربية طفولة، آداب، تجارة، حقوق» وذلك وفقا لفئتين أولها أقل من 90% والثانية أقل من 80% بحسب ما أقره مكتب التنسيق في المرحلة الأولى.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وتأتي الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، أقل من 90% بحسب تنسيق الكليات كالتالي:

- ألسن كفر الشيخ 368 درجة.

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5 درجة.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 361 درجة.

- سياسة واقتصاد السويس 358 درجة.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة.

- إعلام القاهرة 355 درجة.

- ألسن عين شمس 355 درجة.

- سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 درجة.

- ألسن الفيوم 353.5 درجة.

- إعلام عين شمس 351.5 درجة.

- ألسن بني سويف 350.5 درجة.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 درجة.

- ألسن المنيا 349 درجة.

- إعلام المنوفية 349 درجة.

- ألسن أسوان 348 درجة.

- ألسن سوهاج 347.5 درجة.

- ألسن الأقصر 346.5 درجة.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345 درجة.

- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345 درجة.

- إعلام بني سويف 345 درجة.

- إعلام جنوب الوادي 343 درجة.

- آثار دمياط 341 درجة.

- آثار القاهرة 340 درجة.

- آثار عين شمس 340 درجة.

- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5 درجة.

- وجاءن من بين الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، تربية بور سعيد 338.5 درجة.

- الإعاقة والتأهيل بني سويف 337 درجة.

- آثار الفيوم 337 درجة.

- آثار و لغات مطروح 336.5 درجة.

- آثار أسوان 335 درجة.

- آثار الأقصر 333.5 درجة.

- آثار سوهاج 331.5 درجة.

- تربية عين شمس 331 درجة.

- آثار جنوب الوادي 331 درجة.

- تربية الإسكندرية 330 درجة.

- تربية الزقازيق 329.5 درجة.

- تربية المنصورة 328.5 درجة.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي 2023 أقل من 80%

وجاءت الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية أدبي 2023 أقل من 80% كالتالي:

- آداب العريش 327 درجة.

- تربية بنها 325.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 درجة.

- تربية طنطا 325.5 درجة.

- آداب القاهرة 325 درجة.

- تربية دمنهور 323.5 درجة.

- تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 درجة.

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5 درجة.

- تربية كفر الشيخ 321.5 درجة.

- تربية حلوان 319.5 درجة.

- تربية دمياط 318.5 درجة.

- تربية مطروح 318.5 درجة.

- تربية السويس 318.5 درجة.

- آداب عين شمس 317.5 درجة.

- تربية مدينة السادات 317 درجة.

- تربية بنات عين شمس 316 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 درجة.

- تربية الفيوم 315.5 درجة.

- تجارة دمياط 315 درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 315

- تربية أسوان 314 درجة.

- تجارة القاهرة 314 درجة.

- تجارة و إدارة أعمال حلوان 314 درجة.

- تجارة العريش 313.5 درجة.

- تربية المنيا 313 درجة.

- حقوق دمياط 312 درجة.

- آداب الإسكندرية 312 درجة.

- آداب حلوان 312 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5 درجة.

- تربية بني سويف 310.5 درجة.

- تجارة الإسكندرية 310.5 درجة.

- تربية العريش 309.5 درجات.

- تربية أسيوط 309.5 درجة.

- تجارة عين شمس 309 درجات.

- تربية الوادي الجديد 308.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308 درجات.

- تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 درجات.

- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308 درجات.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308 درجات.

- آداب بنها 307 درجات.

- تربية جنوب الوادي 307 درجات.

- حقوق سوهاج 306.5 درجة.

- تربية سوهاج 306.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5 درجة.

- تجارة جنوب الوادي 305.5 درجة.

- تجارة المنصورة 305.5 درجة.

- تجارة الزقازيق 305.5 درجة.

- دار العلوم القاهرة 304 درجات.

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 303.5 درجة.

- حقوق بور سعيد 303.5 درجة.

- آداب انتساب موجه القاهرة 303.5 درجة.

حقوق كفرالشيخ 302.5 درجة.

- آداب بنات عين شمس 302.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302 درجات.

- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301 درجات.

- فنون جميلة (فنون) المنيا 301 درجات.

- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5 درجة.

- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 300 درجة

- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300 درجة.

- تجارة بنها 300 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300 درجة.

- آداب انتساب موجه عين شمس 300 درجة.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5 درجة.

- آداب انتساب موجه العريش 299 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5 درجة.

- آداب المنوفية بشبين الكوم 298 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 درجة.

- آداب دمياط 297 درجة.

- آداب الفيوم 297 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297 درجة.

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 درجة.

- تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5 درجة.

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 درجة.

- آداب المنصورة 296.5 درجة.

- تجارة كفر الشيخ 296 درجة.

- تربية (طفولة) كفر الشيخ 296 درجة.

- تجارة بور سعيد 296 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296 درجة.

- سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 درجة.

- آداب انتساب موجه حلوان 295.5 درجة.

- آداب طنطا 295.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295 درجة.

- تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5 درجة.

- تربية (طفولة) عين شمس 294.5 درجة.

- تجارة أسوان 294.5 درجة.

- تجارة طنطا 294 درجة.

- تجارة دمنهور 294 درجة.

- تربية نوعية القاهرة 293.5 درجة.

- تربية (طفولة) طنطا 293.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5 درجة.

- آداب الزقازيق 293.5 درجة.

- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 درجة.

- آداب بور سعيد 293.5 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 درجة.

- آداب أسوان 292.5 درجة.

- تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 درجة.

- آداب انتساب موجه بنها 292.5 درجة.

- تجارة السويس 292 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292 درجة.

- تربية (طفولة) السويس 292 درجة.

- آداب كفر الشيخ 291.5 درجة.

- تجارة بني سويف 291.5 درجة.

- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5 درجة.

- حقوق القاهرة 291 درجة.

- تربية طفولة مبكرة القاهرة 291 درجة.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291 درجة.

- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5 درجة.

- كرة الإسكندرية 290.5 درجة.

- آداب دمنهور 290.5 درجة.

- حقوق المنيا 290 درجة.

- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 درجة.

- تجارة مدينة السادات 289.5 درجة.

- تجارة أسيوط 289.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة.