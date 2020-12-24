أعرف العمالة المطلوبة لبدء مشروع صوب زراعية وقيمة القرض وصافي الأرباح

مشروع الصوب الزراعية، حلم قد يطمح البعض لتنفيذه على أرض الواقع وهو ما تستعرضه «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمه لقراءها على مدار الساعة من خلال تقديم دراسة جدوى لكل ما يخص المشروع، وفقا لجهاز المشروعات الصغيرة .

الهدف من مشروع الصوب الزراعية

- تحقيق مردود اقتصادي مُربح من خلال إنتاج حاصلات زراعية بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، مما يحقق فائضا للاستهلاك المحلي .

- تلبية احتياجات المصدرين من المحاصيل الزراعية للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية .

- الاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة وهو ما يوفر فى كميات المياه المستخدمة في الزراعات التقليدية المكشوفة .

- هذا النظام يعمل على خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بتوفير فرص عمل للشباب الخرجين من المدارس والمعاهد والكليات الزراعية سواء عن طريق امتلاكهم للمشروع أو من خلال ايجاد فرصة عمل لدى صاحب المشروع.

دراسة جدوى استرشادية لإنشاء 4 صوب زراعية

متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروع: 150 ألف جنيه.

متوسط حجم القرض: 75% من إجمالى قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع.

نسبة المساهمة الذاتية: 25% من إجمالى قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع.

فترة السماح: سنة واحدة .

عدد فرص العمل التي يوفرها المشروع: 4 عمال.

إجمالي الاستثمارات المطلوبة (رأس المال+القرض): 145000 .

نسبة المساهمة من المستفيد: 25 % .

المطلوب من المستفيد: 37000 .

قيمة القرض المطلوب: 108000 .

مدة القرض بالسنة: 5 سنوات .

صافي الأرباح في أول سنة: 31000 جنيه.

صافي الأرباح في آخر سنة: 143000 جنيه.

معدل العائد الداخلي: 47.87% .

الصوب الزراعية خطة الدولة نحو محاصيل أفضل

وخلال الـ 6 سنوات الماضية أولت الدولة اهتماما كبيرا بفكرة الصوب الزراعية، وذلك بعد تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع واعتباره مشروع قومي، للحفاظ على أمن مصر الغذائي.

وبلغ إجمالي موافقات التراخيص التي تم اعتمادها في الموسم الشتوي الجديد لصوب الخضراوات 38 ألف صوبة، ليصل الإجمالي في الموسمين الصيفي والشتوي إلى 65 ألف صوبة، وفقا لوزارة الزراعة .