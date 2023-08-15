فيدرا تصل العرض الخاص لفيلم العميل صفر

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم العميل صفر بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الفنانين والصحفين والإعلاميين.

ووصلت منذ قليل، الفنانة فيدرا، العرض الخاص لفيلم العميل صفر، الذي تشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أكرم حسني.

فيدرا تحقق نجاحا كبيرا بفيلم يوم 13

وكانت فيدرا حققت نجاحا كبيرا في السينما من خلال مشاركتها في فيلم يوم 13، الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب؛ إذ يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، نسرين أمين.