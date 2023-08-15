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هنادي مهنا تدعم زوجها في العرض الخاص لفيلم وش في وش

كتب:

بسمة شطا
10:04 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

حرصت الفنانة هنادي مهنا على حضور العرض الخاص لفيلم وش في وش، المقام الآن في إحدى السينمات التي تقع بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتواجدت الفنانة هنادي مهنا في العرض الخاص لدعم زوجها الفنان أحمد خالد صالح، أحد أبطال فيلم وش في وش والتقطا الصور مع بعضهما البعض على الريد كاربت الخاصة بالفيلم.

أبرز حضور العرض الخاص لفيلم وش في وش 

يذكر أن العرض الخاص لفيلم وش في وش حضره عدد كبير من الفنانين منهم محمد ممدوح وأمينة خليل وأحمد خالد صالح ومحمود الليثي وأنوشكا ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم بسمة شطا