هنادي مهنا تدعم زوجها في العرض الخاص لفيلم وش في وش

حرصت الفنانة هنادي مهنا على حضور العرض الخاص لفيلم وش في وش، المقام الآن في إحدى السينمات التي تقع بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتواجدت الفنانة هنادي مهنا في العرض الخاص لدعم زوجها الفنان أحمد خالد صالح، أحد أبطال فيلم وش في وش والتقطا الصور مع بعضهما البعض على الريد كاربت الخاصة بالفيلم.

أبرز حضور العرض الخاص لفيلم وش في وش

يذكر أن العرض الخاص لفيلم وش في وش حضره عدد كبير من الفنانين منهم محمد ممدوح وأمينة خليل وأحمد خالد صالح ومحمود الليثي وأنوشكا ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين.