«الشعب الجمهوري» يعقد ملتقى لتعريف الطلاب بكليات جامعة أسيوط

عقدت أمانة العلاقات العامة، بالتعاون مع أمانة التدريب والتثقيف، بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، ملتقى تعريفي لمساعدة الطلاب المتقدمين للتعليم الجامعي، لمعرفة الكليات والبرامج الجديدة التي تقدمها جامعة أسيوط في مختلف أقسامها بكافة كليات الجامعة.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى بالمحافظة، وحاضر في الملتقى سحر جمال مكي، أمين العلاقات العامة بالحزب، ونيفين سعيد، أمين مساعد الحزب لشئون التدريب والتثقيف.

وأكد الأمين العام للحزب السيد عبد الصبور، على حرص الحزب الدائم والمستمر لدعم أولادنا وشبابنا بكافة الصور، إيمانا منه بأن الشباب هم عماد المستقبل.

حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط

وأشاد عبد الصبور بالملتقي التعريفي، وأوضح للطلاب أهمية اختيار الكلية المناسبة لقدراتهم حتى يستطيعوا تحقيق النجاح والتفوق، متمنيا لهم التوفيق والنجاح المرجو في حياتهم العملية، مؤكدا أن الثانوية العامة هي أولى خطوات الحياه العلمية وليست نهايتها كما يظن البعض.

يأتي ذلك حرصا من أمانة الحزب بالمحافظة على توعية الطلاب الجامعيين الجدد بأهمية دورهم في تقدم البلاد ونهضتها.