مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: اتفقنا بالحوار الوطني على ضرورة وجود حوافز للاستثمار

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني شهد توسعا في اللجان التي عٌقدت، مشيرًا إلى أن التوصيات والمقترحات خرجت من 4 لجان وأن هذه التوصيات تخص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

السيد: جذب الاستثمارات يتطلب وجود حوافز

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنهم اتفقوا في الحوار الوطني على جذب الاستثمارات والتي تتطلب وجود حوافز وعمل تسهيلات للمستثمرين، ووضعوا الكثير من المقترحات؛ منها التوسع في الرخصة الذهبية وحركة التأسيس وتسهيل إجراءات فض المنازعات وتكوين لجنة داخل مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين والشركات الناشئة واعتبارها عمود أساسي للاقتصاد المصري والانتباه إليها.

السيد: الشركات الناشئة تحتاج لتعامل خاص

وشدد على أن الشركات الناشئة تحتاج لتعامل خاص من خلال القوانين المنظمة أو التسهيلات، مؤكدًا وجود شبه اتفاق على ضرورة وجود آلية واضحة لجذب الاستثمار وعمل تسهيلات للحصول على الأراضي وتحديد الولاية على الأراضي في مصر لجهة واحدة بدلًا من 5 جهات.